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Spor

Aston Villa'dan Sheffield'a farklı tarife!

İngiltere Premier Lig 23. hafta mücadelesinde Aston Villa konuk olduğu Sheffield United'ı 5-0 mağlup etti.

AA4 Şubat 2024 Pazar 00:05 - Güncelleme:
Aston Villa'dan Sheffield'a farklı tarife!
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İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Aston Villa, deplasmanda Sheffield United'ı 5-0 yendi.

Bramall Lane Stadı'nda Sheffield United'a konuk olan Aston Villa, John McGinn'in 12, Ollie Watkins'in 16, Leon Bailey'nin 20, Youri Tielemans'ın 30 ve Alex Moreno'nun 47. dakikada attığı gollerle 5 farklı galibiyete ulaştı.

Bir maçı eksik Liverpool'un 51 puanla zirvede yer aldığı ligde iki hafta sonra kazanan Aston Villa, 46 puana ulaştı. Sheffield United ise 10 puanla son sırada kaldı.

Premier Lig'de gollü geçen haftada Brighton, Crystal Palace'ı 4-1 yendi, Newcastle United ile Luton Town 4-4 berabere kaldı. Everton-Tottenham ve Burnley-Fulham maçları ise 2-2 eşitlikle sona erdi.

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