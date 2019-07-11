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Aston Villa'dan, Trezeguet için flaş teklif!

Bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe’nin gündeminde olan Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet’de son dakika gelişmesi yaşanıyor.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Kasımpaşa’dan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Mısırlı futbolcu için Aston Villa devreye girdi. Bu sezon İngiltere Premier Lig’e yükselen Aston Villa, Trezeguet için Kasımpaşa’ya 10 milyon Euro’luk teklifte bulundu.
 
Özellikle Galatasaray’ın 1 yıldır peşinden koştuğu, hatta Kasımpaşa ile masaya oturmasına rağmen anlaşamadığı Mısırlı yıldız Trezeguet ‘kankasının’ yanına gidiyor.
 
Geçtiğimiz sezon Championship’te Play-Off finali oynayan ve Derby County’i 2-1 yenerek Premier Lig’e katılmaya hak kazanan Aston Villa, Trezeguet için 10 milyon euro’yu gözden çıkarırken yıldız futbolcunun kariyerine İngiltere'de devam etmek için Kasımpaşa yönetiminden izin istediği öğrenildi.
 
Ocak ayında takımdan ayrılmayı kafasına koyan ve kadro dışı kalmayı bile göze alan 24 yaşındaki orta sahanın Aston Villa’da oynayan vatandaşı Ahmed Elmohamady’nin yanına gitmek istediği belirtilirken, İngiliz ekibin transfere şu ana kadar 95 milyon Euro harcadığı ve Trezeguet için de Kasımpaşa’ya 10 milyon Euro ödeyeceği ifade edildi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 38 maça çıkan milli futbolcu 9 gol 10 asist yapmayı başarmıştı.
 
 

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