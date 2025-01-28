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Spor

Aston Villa'nın gözü Joao Felix'de

Hücuma takviye yapmak isteyen Premier Lig ekibi Aston Villa, Chelsea'de forma şansı bulmakta zorlanan Portekizli yıldız Joao Felix için düğmeye bastı.

Haber Merkezi28 Ocak 2025 Salı 15:31 - Güncelleme:
Aston Villa'nın gözü Joao Felix'de
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Transfer çalışmalarını sürdüren Aston Villa, hücum hattını güçlendirmek için sürpriz bir hamleye hazırlanıyor.

The Sun'ın haberine göre; Aston Villa, Chelsea'de forma şansı bulmakta zorlanan Joao Felix'i kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

Haberde, Felix'in takımdan ayrılmaya sıcak bakması sebebiyle Aston Villa'nın bu transferi bitirebilmesine yüksek bir ihtimal verildiği ve oyuncunun sezon sonuna kadar Villa'ya kiralanabileceği ifade edildi.

Chelsea'de bu sezon 19 maçta süre bulan Joao Felix, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

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