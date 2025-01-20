Aston Villa'nın planı belli oldu! Diego Carlos'un yerine Loic Bade

İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa, Diego Carlos'la yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe, oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağlarken transferin kısa süre içinde resmiyete dönmesi bekleniyor.

Carlos'un ayrılığı sonrası stoper takviyesi planlayan Aston Villa'nın listesindeki ilk isim Sevilla forması giyen Loic Bade.

Athletic'te yer alan haberde İngiliz ekibinde listesinde öne çıkan ismin Bade olduğu belirtildi.

Futbol kariyerine Fransa'da başlayan ve Paris FC, Le Havre ve Lens formalarını giyen 24 yaşındaki stoper 2023/24 sezonunda Sevilla'ya imza attı.

Bu sezon Sevilla'da 17 maça çıkan Fransız stoper bir asist kaydetti. Bade'nin güncel piyasa değeri 25 milyon euro.