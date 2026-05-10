Aston Villa'nın Premier Lig'de galibiyet hasreti 4 maça çıktı

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Burnley ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Turf Moor'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Ev sahibi Burnley, 8. dakikada Jadon Anthony'nin attığı golle öne geçti. Aston Villa, 42. dakikada Ross Barkley'nin golüyle eşitliği sağladı.

Ollie Watkins, 56. dakikada Aston Villa'yı öne geçirdi. Zian Flemming, 59. dakikada skora dengeyi getirdi.

Ligde galibiyet hasreti 3 maça çıkan Aston Villa, puanını 59 yaptı.

Küme düşmesi daha önce kesinleşen Burnley, 5 maç sonra puan aldı ve puanını 21 yaptı.

Aston Villa, gelecek hafta Liverpool'u konuk edecek. Burnley ise Arsenal deplasmanına gidecek.