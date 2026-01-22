Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta maçında İngiliz ekibi Aston Villa'yı konuk etti. Chobani Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler 1-0'lık skorla kaybetti.

Fenerbahçe deplasmanında Aston Villa'ya galibiyeti getiren tek golü 25'te Jadon Sancho kaydetti. Temsilcimizin Kerem Aktürkoğlu ile 75'inci dakikada bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Fenerbahçe bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde haftayı 11 puanda kapattı. Aston Villa ise 18 puana yükselerek lig aşamasını ilk 8'de bitirmeyi garantiledi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci ve son haftasında Steaua Bükreş ile deplasmanda karşılaşacak. Aston Villa ise sahasında Salzburg'u ağırlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynadıkları Alanyaspor maçına göre ilk 11'inde 2'si zorunlu 3 değişikliğe gitti.

İtalyan teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Alanyaspor müsabakasına ilk 11'de başlayan Matteo Guendouzi ile Anthony Musaba'yı statü gereği kadroda değerlendiremezken, Anderson Talisca'yı da yedek kulübesinde oturttu.

Genç çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise ilk 11'de Fred, Dorgeles Nene ve Jhon Duran'a forma verdi.

Aston Villa karşısında kalede Ederson görev alırken, savunma dörtlüsü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Mert Müldür'den oluştu. Orta alanda İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues oynarken, hücumda Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu şans buldu. Sarı-lacivertlilerde gol yollarında ise Jhon Duran forma giydi.

Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Edson Alvarez, Yiğit Efe Demir, Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Haydar Karataş ise yedek soyundu.

3 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu karşılaşmada UEFA listesinde bulunan 3 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Levent Mercan ve Archie Brown ile izinli Youssef En-Nesyri kadroda yer almadı.

DURAN'IN CEZASI TAMAMLANDI

Fenerbahçe'de cezasını tamamlayan golcü oyuncu Jhon Duran, Aston Villa maçına ilk 11'de başladı.

Kolombiyalı santrfor, Ferencvaros maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza almış ve UEFA'ya yapılan itiraz sonucu cezası 1 maça düşürülmüştü.

ASENSİO VE DURAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio ile Kolombiyalı santrforu Jhon Duran, eski takımına karşı forma giydi.

Marco Asensio, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Aston Villa'ya rakip olurken, Jhon Duran da eski takımına karşı mücadele etti.

CHOBANİ STADI KIRMIZI-BEYAZ

Fenerbahçe Kulübü, Aston Villa maçı öncesinde stadı kırmızı-beyaz renklerle doldurdu.

Karşılaşma öncesi tribünlere 40 bin bayrak dağıtılırken, seramoni sırasında kale arkası tribünleri ve maraton üst tribününde dev Türk bayrakları açıldı.

Sarı lacivertli taraftarlar Aston Villa maçında tribünleri tamamen doldururken, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak görsel şölen oluşturdu.

YENİ TRANSFERLER TRİBÜNDE

Fenerbahçe'de UEFA listesinde isimleri bulunmayan yeni transferler karşılaşmayı tribünden takip etti.

Sarı-lacivertlilerde Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok, maçı yönetim locasında izleyerek takım arkadaşlarına destek oldu.

ALTYAPIDAN 2 İSİM KADRODA

Fenerbahçe, zorlu mücadelede kadroya altyapıdan 2 ismi dahil etti.

Sarı-lacivertlilerde 17 yaşındaki kaleci Engin Can Biterge ve 18 yaşındaki sol kanat Haydar Karataş, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

BASKETBOLCULAR MAÇI TAKİP ETTİ

Fenerbahçe ile Aston Villa arasında oynanan karşılaşmayı basketbol takımından da isimler yerinde izledi.

Erkek basketbol takımından Bonzie Colson ve Chris Silva statta maçı izleyenler arasında yer aldı.

FENERBAHÇE'DEN ASTON VİLLA YÖNETİMİNE YEMEK

Fenerbahçe Kulübü, Aston Villa yöneticilerini ve UEFA delegesini yemekte ağırladı.

Çengelköy'deki bir restoranda verilen dostluk yemeğine yönetim kurulu üyeleri Taner Sönmezer, Erdem Sezer, Eren Ergen ve Serhan Yılmaz katıldı.

Aston Villa'dan ise futbol direktörü Shavon Barnhurst ve iletişim direktörü Tommy Jorda ile UEFA Delegesi Thibault de Gendt yemeğe katıldı.

Yemeğin ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı yerinde takip etti.

MAÇTAN DAKİAKALAR (İLK YARI)

6. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Tielemans penaltı noktası üzerine ortaladı. Bu bölgede iyi yükselen Mings'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

19. dakikada kazanılan korner atışında yine Tielemans topun başına geçti. Bu futbolcunun ortasında Watkins yükselip kafayı vurdu, Mert Müldür topu çizgiden çıkardı.

20. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Jhon Duran, yay üzerinde müsait pozisyondaki Asensio'ya pasını aktardı. İspanyol futbolcunun bekletmeden vuruşunda kaleci Bizot topu kontrol etti.

25. dakikada Aston Villa öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Rogers, ceza sahası içine ortaladı. İsmail Yüksek'in kafasından seken meşin yuvarlak arka direğe hareketlenen Sancho'nun önünde kaldı. Bu futbolcu kafayla topu filelere gönderdi: 0-1.

42. dakikada Aston Villa etkili geldi. Buendia'nın pasında soldan atağa kalkan Rogers, ceza sahası içi sağ çaprazındaki Sancho'yu gördü. Bu futbolcu, kaleci Ederson'dan sıyrılıp yerden vurdu ancak Skriniar kayarak gole engel oldu. Pozisyonun devamında top, maçın hakemi Godinho'ya çarpıp Rogers'ın önünde kaldı. Rogers, topu ağlarla buluşturdu ancak hakem, topun kendisine çarptığını belirterek golü iptal etti.

İlk 45 dakikayı Aston Villa 1-0 önde tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

52. dakikada sağdan ceza sahasına giren Rogers, kale sahası önündeki Sancho'ya pasını aktardı. Sancho'nun düzeltip vuruşunda son anda araya Skriniar girerek tehlikeyi önledi.

60. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Duran'ın pasında topla buluşan Fred, sağdan savunmanın arkasına sarkan Talisca'ya pasını attı. Brezilyalı futbolcunun karşı karşıya pozisyonda yerden vuruşunda kaleci Bizot gole izin vermedi.

63. dakikada Aston Villa gole yaklaştı. Paslaşılarak kullanılan korner atışında top son olarak ceza yayı önündeki Cash'te kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda yan direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

64. dakikada Fred'in kaptırdığı topu alan Rogers, ceza sahası önüne gelip yerden sert vurdu, Ederson uzanarak köşeye giden topu çelmeyi başardı.

67. dakikada Asensio'nun uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu düzeltip sert vurdu ancak kaleci Bizot ayaklarıyla gole izin vermedi.

71. dakikada Aston Villa savunmasına baskı yaparak topu kapan İsmail Yüksek, ceza sahası dışı sol çaprazından bekletmeden vurdu, kaleci Bizot son anda topu kornere çeldi.

75. dakikada Mert Müldür'ün ortasında Jhon Duran, soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'na indirdi. Bu futbolcunun şutunda kaleci Bizot'tan dönen topu Kerem tamamlayarak filelere gönderdi ancak VAR uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

88. dakikada paslaşılarak kullanılan korner atışında Mert Müldür kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada yükselen Jhon Duran'ın kafa vuruşunda top Bizot'ta kaldı.

Aston Villa karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Stat: Chobani

Hakemler: Luis Godinho, Rui Teixeira, Pedro Almeida (Portekiz)

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo (Dk. 56 Yiğit Efe Demir), İsmail Yüksek (Dk. 73 Alvarez), Fred, Nene (Dk. 56 Talisca), Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Duran

Aston Villa: Bizot, Cash (Dk. 75 Maatsen), Lindelöf, Mings, Digne, Sancho (Dk. 75 Garcia), Tielemans (Dk. 90+2 Hemmings), Bogarde, Buendia (Dk. 75 Onana), Rogers (Dk. 75 Guessand), Watkins

Gol: Dk. 25 Sancho (Aston Villa)

Sarı kartlar: Dk. 44 Nene, Dk. 45 Oosterwolde, Dk. 79 Mert Müldür, Dk. 88 Skriniar (Fenerbahçe), Dk. 53 Digne, Dk. 76 Lindelöf, Dk. 90 Tielemans, Dk. 90+5 Bogarde, Dk. 90+8 Guessand (Aston Villa)