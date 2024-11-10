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Spor

Asuman Çığlıoğlu Avrupa şampiyonu

Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Asuman Çığlıoğlu şampiyon oldu.

IHA10 Kasım 2024 Pazar 09:59 - Güncelleme:
Asuman Çığlıoğlu Avrupa şampiyonu
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Milli sporcu Asuman Çığlıoğlu, 2-10 Kasım tarihleri arasında Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda, 60 kilogramda Türkiye'yi temsil etti. Kastamonu'da hazırlıklarını tamamladıktan sonra şampiyonaya katılan Çığlıoğlu, İtalyan rakibini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Atina'da altın madalyayı alan Çığlıoğlu'nun kick boks kariyerinde 12 Türkiye şampiyonluğu, 3 dünya üçüncülüğü ve 1 Avrupa üçüncülüğü bulunuyor.

Asuman Çığlıoğlu'nu yaptığı paylaşımla tebrik eden Kastamonu Valisi Meftun Dallı, "İstiklal Marşımızı tüm Avrupa'ya dinleten ve başarısıyla bizleri gururlandıran Asuman Cıglıoğlu'nu ve antrenörümüz Emrah Şahanoğlu'nu tebrik ediyoruz" dedi.

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