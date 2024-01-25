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Spor

Asya Kupası'nda grup aşaması sona erdi

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen Asya Kupası'nda F Grubu'nun son maçları oynandı. Karşılaşmaların ardından Suudi Arabistan ve Tayland gruptan çıkarken son 16 turu eşleşmeleri de netlik kazandı.

AA25 Ocak 2024 Perşembe 21:16 - Güncelleme:
Asya Kupası'nda grup aşaması sona erdi
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Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'nda, Suudi Arabistan ve Tayland, son 16 turuna çıktı.

Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonda, F Grubu'nun son maçları oynandı.

Suudi Arabistan ve Tayland'ın golsüz berabere kaldığı grupta, Kırgızistan ile Umman 1-1 berabere kaldı.

Grubu 7 puanla lider tamamlayan Suudi Arabistan ile 5 puana sahip Tayland, son 16 turu biletini aldı. Üçüncü sıradaki Umman 2, Kırgızistan ise 1 puanla turnuvayı tamamladı.

SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Asya Kupası'nda grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Tarihinde ilk kez son 16 takım arasına kalan Filistin, çeyrek finale çıkabilmek için ev sahibi Katar ile karşılaşacak.

Son 16 turu maçları, 28-31 Ocak tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

28 Ocak Pazar: Tacikistan-Birleşik Arap Emirlikleri, Avustralya-Endonezya

29 Ocak Pazartesi: Irak-Ürdün, Filistin-Katar

30 Ocak Salı: Suudi Arabistan-Güney Kore, Özbekistan-Tayland

31 Ocak Çarşamba: İran-Suriye, Bahreyn-Japonya.

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