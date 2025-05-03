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Spor

Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu Al-Ahli! Merih Demiral bir ilki başardı

Asya Şampiyonlar Ligi'nde milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Al-Ahli, finalde Kawasaki Frontale'yi 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Haber Merkezi3 Mayıs 2025 Cumartesi 22:02 - Güncelleme:
Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu Al-Ahli! Merih Demiral bir ilki başardı
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Milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi'nde finalinde Japonya ekibi Kawasaki Frontale'yi 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

AFC Şampiyonlar Ligi final maçında Suudi Arabistan takımı Al-Ahli, Japonya temsilcisi Kawasaki Frontale ile karşılaştı. Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynanan müsabakada yeşil-beyazlılar, Galeno ve Franck Kessie'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmazken Al-Ahli, 13 yıl sonra çıktığı finalde mutlu sona ulaştı.

Mücadeleye 11'de başlayan milli futbolcu Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı. Bu turnuvada finalde forma giyen ilk Türk oyuncu olan Merih Demiral de Suudi Arabistan ekibindeki ilk kupasını kazandı.

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