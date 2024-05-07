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Spor

Atakan Çankaya: Demek ki birilerini üzmüşüz

Ankaragücü'nde forma giyen Atakan Çankaya, Beşiktaş'a 1-0 yenilerek kupadan elendikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

7 Mayıs 2024 Salı 23:14 - Güncelleme:
Atakan Çankaya: Demek ki birilerini üzmüşüz
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MKE Ankaragücü forması giyen Atakan Çankaya, Beşiktaş'a kupada elendikleri maçın ardından konuştu.

Atakan yaptığı açıklamada, "Uzun süredir Süper Lig'de oynuyorum, Beşiktaş'a karşı çok maça çıktım. Galiba birilerini üzmüşüz ki bu tepkilerle karşılaşıyoruz." dedi.

Açıklamalarına devam eden Çankaya, "Kimseye bir kinim, öfkem yok. Ama edilen küfürler ahlak dışı. Kolay şeyler değil. Ama yapacak bir şey yok. Beni sevenler de var, sevmeyenler de olacak. Bugünleri unutup, önümüzdeki 3 maçta ligi en iyi bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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