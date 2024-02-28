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Spor

Atakan Çankaya ve Garry Rodrigues'ten maç sonu açıklaması!

MKE Ankaragücü'nde forma giyen Atakan Çankaya ve Garry Rodrigues, Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

28 Şubat 2024 Çarşamba 00:57 - Güncelleme:
Atakan Çankaya ve Garry Rodrigues'ten maç sonu açıklaması!
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MKE Ankaragücü'nde forma giyen Atakan Çankaya ve Garry Rodrigues, Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

ATAKAN ÇANKAYA

Fenerbahçe'nin ligin iyi takımlarından biri olduğunu vurgulayan Atakan Çankaya, "Seyircimizin yanında çok kuvvetliyiz. Uzun süredir bir çıkış arıyorduk. İnşallah bu maçtan sonra beklenen çıkışı yapacağız. Ankaragücü kupada her zaman iyidir. Kupayı kazanarak Ankaragücü'nü Avrupa kupalarına götürmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bir diğer defans oyuncusu Nihad Mujakic de kupada tur atladıkları için sevinçli olduklarını belirterek, "Fenerbahçe gibi çok güçlü bir rakibin karşısında iyi bir performans sergiledik. Bugün 3-0 gibi net bir skorla galibiyeti almayı başardık. Galibiyetimizi taraftarlara armağan ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

GARRY RODRIGUES

Galibiyetin önemine değinen Rodrigues, "Bugünkü galibiyet çok önemliydi. Kupada bir tur daha atladık. Takımın kendine güveni yeniden geldi. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Artık ileriye bakma vakti, bizim ana hedefimiz ileriye gitmek ve bu kupayı Ankara'ya getirmek." dedi.

Kendi performansına değinen yıldız oyuncu, "Gerçekten çok önemliydi bu gol benim için. Performansımı gösterme şansım oldu. Hem kendime güvenim geldi hem de takımıma yardımcı oldum, bundan dolayı çok mutluyum" sözlerini sarf etti.

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