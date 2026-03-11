Atakan Karazor: Dünya Kupası'na katılmak için gerekenlere sahibiz

Almanya Bundesliga takımlarından Stuttgart'ta top koşturan milli futbolcu Atakan Karazor, takım olarak ligde ve Avrupa'da verdikleri mücadeleden Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşmaya, milli takıma dahil oluş sürecinden Dünya Kupası elemelerine kadar birçok konuda İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"BU TAKIMDA DAHA ÇOK POTANSİYEL VAR"

Sezon başlangıcının kendileri için zor olduğu ancak daha sonra takım olarak olumlu bir gelişim gösterdiklerini belirten Karazor, "Şu anki durumumuza bakarsanız, DFB-Pokal yarı finallerine ulaştık, Avrupa Ligi son 16 tu"rundayız ve Bundesliga'da Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veriyoruz. Henüz en iyi performansımızı da sergilemedik ve bu takımda daha çok potansiyel var. Bu yüzden genel olarak, sezonun kritik aşamasına başlamak için sağlam bir konumda olduğumuzu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE MAÇI BENİM VE AİLEM İÇİN GERÇEKTEN ÖZELDİ"

29 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Fenerbahçe ile İstanbul'da oynadıkları karşılaşmaya dair duygu ve düşüncelerini de şu cümlelerle aktardı:

"Fenerbahçe maçı benim ve ailem için gerçekten özedi. Bir yandan, Türk kökenlerim ve akrabalarım nedeniyle ki birçoğu hala Türkiye'de yaşıyor, diğer yandan da inanılmaz tutkulu taraftarları olan mutlak bir üst düzey takıma karşı oynadığımız için çok özeldi. Sadece takımlarının kalitesi nedeniyle değil, İstanbul'da oynadığımız ve stadyum atmosferinin son derece yoğun olduğu için de zor bir maçtı. Ne yazık ki o gün en az 1 puan alamadık ancak bence bu sezon Avrupa Ligi'nde her takımla ve her stadyumda rekabet edebileceğimizi gösterdik."

"AVRUPA SAHNESİNDE TAKIM KAPTAN OLARAK SAHAYA ÇIKMAK GURUR VERİCİ"

Stuttgart ile Bundesliga'ya yükselme başarısının yanında ligde kalma mücadelesi veren ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı yakalayan Karazor, bu iniş ve çıkışların kendisini nasıl etkilediğine dair, "Son birkaç yıldır Stuttgart ile bu yolculuğun bir parçası olmaktan ve her şeyi bizzat deneyimlemekten gurur duyuyorum; 2. Bundesliga'dan yükselişimizden, küme düşmekten kıl payı kurtulmamıza ve ardından üst üste ikinci yıl Avrupa kupalarında mücadele eden ve hatta geçen sezon DFB-Pokal'ı kazanan bir takıma dönüşmemize kadar. Burada geçirdiğim süre boyunca hem oyuncu olarak hem de liderlik rolümde, saha dışında da çok geliştiğimi düşünüyorum. Kulüp için ilk maçımı 2019'da oynadım ve o zamandan beri kulüp armasını 200'den fazla kez giyme onuruna eriştim. Şimdi Avrupa sahnesinde takım kaptan olarak sahaya sürebilmek gerçekten gurur duyduğum bir şey, özellikle 2019'da nerede oynadığımızı düşünürsek" değerlendirmesinde bulundu.

"SÜPER LİG'DEN TEKLİF ALMIŞTIM"

2023 yılında Stuttgart ile sözleşme imzalamadan önce Süper Lig'den teklif aldığını da sözlerine ekleyen milli futbolcu, "Sözleşmemi uzatmadan önce, Süper Lig de dahil olmak üzere farklı yerlerden çeşitli teklifler almıştım. Elbette hangi kulüplerin ilgilendiğini duymak güzeldi ve menajerlerim de bir şeyler dinledi. Ancak benim için kalmak istediğim kesinlikle açıktı. Geçen yıl da söylediğim gibi, Stuttgart benim için birinci, ikinci ve üçüncü seçenekti" dedi.

"TÜRKİYE İLE OLAN DERİN KİŞİSEL BAĞIM TERCİHİMDE ETKİLİ OLDU"

Türkiye ile Almanya milli takımları için oynama hakkına sahip olan ve tercihini ay-yıldızlı ekipten yana kullanan Atakan Karazor, bu süreçte yaşananları şöyle anlattı:

"Bu kararı bir gecede vermedim. Almanya ve Türkiye'yi çok severek büyüdüm ve her ikisinin de harika milli takımları var. Türkiye Futbol Federasyonu ile ilk temasım 2024 yılında oldu ve o an benim için çok özeldi. Aile köklerim orada ve bu formayı giymek benim için özel bir gurur kaynağı. Ayrıca Alman milli takım teknik direktörüyle de kısa bir görüşme yaptım. Ancak sonunda beni ikna eden şey, net bir sportif bakış açısı ve Türkiye ile olan derin kişisel bağ oldu. Geçen yılın sonunda milli takımda ilk maçımı oynamak bir hayaldi. Milli takım formasını ilk kez giymek benim ve ailem için çok gurur verici bir andı."

"MONTELLA ÜST DÜZEY BİR TEKNİK DİREKTÖR"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan da övgüyle bahseden 29 yaşındaki futbolcu, "En üst düzeyde çok fazla deneyime sahip, üst düzey bir teknik direktör. Bir takım kurmayı ve geliştirmeyi, oyuncuların bireysel olarak ilerlemesine yardımcı olmayı çok iyi bildiği açıkça görülüyor. Takıma yapı ve netlik getiriyor ve onun rehberliğinde takım önemli adımlar attı. Takımın birlikte çalışma şekli ve sürekli gelişmesi onun etkisini gösteriyor. Onunla çalışmaktan keyif alıyorum ve güvenini kazanmak, ona ait olduğumu göstermek için her antrenmanda elimden gelenin en iyisini yapıyorum" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA KUPASI'NA KATILMAK İÇİN GEREKENLERE SAHİBİZ"

Kırmızı-beyazlı futbolcu, A Milli Takım'ın, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile ardından da finali kalınması halinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle oynayacağı müsabakalar hakkında görüşlerini aktardı. Karazor, "Takımın 'büyük' ülkelerle rekabet edebildiğini görmek harika. Ne yazık ki çeyrek finalde Hollanda'ya karşı şanssız bir şekilde az farkla yenilerek yarı finale çıkamasalar da, Türkiye'nin büyük turnuvalarda rekabet edebileceğini gösterdiler. Yaklaşan Dünya Kupası eleme play-off'larını da aynı şekilde görüyorum. Çok iyi bir yolda olduğumuza ve herhangi bir takımla boy ölçüşebileceğimize inanıyorum. Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler veya Kenan Yıldız gibi Avrupa'nın en büyük kulüplerinden gelen ve en üst seviyede oynayan oyunculara ve kadromuzdaki genel kaliteye bakarsanız, gerçekten çok yüksek bir kaliteye sahibiz. Dünya Kupası'na katılmak için gerekenlere sahip olduğumuzdan eminim, ancak elbette bunu kanıtlamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAK İNANILMAZ BİR BAŞARI OLURDU"

Dünya Kupası'nda oynama hayalini de paylaşan Atakan Karazor, "İnanılmaz bir başarı olurdu. Her oyuncunun hayali en üst seviyede mücadele etmek ve ülkesini en büyük sahnede temsil etmektir. Dünya Kupası en büyük sahnedir ve bir ulus olarak orada olmamızı ve renklerimizi temsil etme onuruna erişebilmemi sağlamak için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.