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Spor

Atakan Üner Beşiktaş'ta

Beşiktaş, İzmir temsilcisi Altınordu'nun 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Atakan Üner'i 150 bin euro karşılığında transfer etti.

DHA21 Ağustos 2020 Cuma 18:07 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 18:07
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Beşiktaş, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Atakan Üner'i renklerine bağladı.

2020-2021 sezonu için kadrosunu takviye eden Beşiktaş, dördüncü transferini gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, Altınordu takımından Atakan Üner ile 3 yıllık sözleşme karşılığında anlaşma sağladı. Beşiktaş'ın genç sağ kanat oyuncusu için Altınordu'ya düşük miktarda bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Transferin, sözleşmelerin imzalanmasından sonra resmi olarak açıklanacağı belirtildi.

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