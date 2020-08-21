Atakan Üner Beşiktaş'ta

DHA 21 Ağustos 2020 Cuma 18:07 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 18:07

Beşiktaş, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Atakan Üner'i renklerine bağladı.

2020-2021 sezonu için kadrosunu takviye eden Beşiktaş, dördüncü transferini gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, Altınordu takımından Atakan Üner ile 3 yıllık sözleşme karşılığında anlaşma sağladı. Beşiktaş'ın genç sağ kanat oyuncusu için Altınordu'ya düşük miktarda bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Transferin, sözleşmelerin imzalanmasından sonra resmi olarak açıklanacağı belirtildi.