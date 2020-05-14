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Spor

Atakan Üner için Galatasaray-Başakşehir kapışması

TFF 1'inci Lig'de yetiştirici kimliğiyle tanınan Altınordu'da forma giyen Hüseyin Atakan Üner'in Süper Lig ve Avrupa kulüpleri tarafından takip edildiği iddia edildi.

DHA14 Mayıs 2020 Perşembe 13:46 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 13:46
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İzmir ekinde ikinci sezonunu geçiren 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu Galatasaray ve Medipol Başakşehir scout ekiplerinin sezon boyunca izlediği belirtildi. Kırmızı-lacivertli formayla bu sezon 1'inci Lig'de 26 maçta 3 gol, 6 asistlik performansıyla dikkat çeken Atakan ile yurtdışından Fransa ekibi Monaco ve Almanya takımları Mainz ile Freiburg'un da ilgilendiği ileri sürüldü. Altınordu, cazip teklif gelmesi halinde genç futbolcuyu satmaya sıcak bakıyor. 

Atakan, Altınordu'ya geçen sezon Denizlispor'dan transfer olmuştu. Bünyesinden ülkemizi Avrupa'da temsil eden A Milli Takım'ın yıldızları Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra Berke Özer ile Barış Alıcı'yı çıkaran İzmir temsilcisinde bu sezon şans bulan 17 yaşındaki Ravil Tagir de dev kulüplerin radarına girmişti.

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