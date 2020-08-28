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Spor

Atakan Üner ilk kez Beşiktaş antrenmanında

Beşiktaş'ın Altınordu'dan kadrosuna kattığı Atakan Üner, siyah-beyazlılarla ilk antrenmanına Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde çıktı.

DHA28 Ağustos 2020 Cuma 21:54 - Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 21:55
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Beşitaş, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Yeni transfer Hüseyin Atakan Üner de siyah-beyazlılarla ilk çalışmasına çıktı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5’e 2 çalışması, dar alanda minik kale ve yarım sahada çift kale turnuva maçları yapıldı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 18.00’de yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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