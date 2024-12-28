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Spor

Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde başladı.

IHA28 Aralık 2024 Cumartesi 23:34 - Güncelleme:
Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
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Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'la yolların ayrıldığı Atakaş Hatayspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan atış poligonunda yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda takımın başında sportif direktör Yılmaz Bal, yardımcı hoca Gökhan Alaş, U19 takımı hocaları Akan Karasu, Deniz Haydaroğlu, kaleci antrenörü Mehmet Öz ile analiz performans hocası Şirin Yılmaz yer aldı.

Hatayspor, Fenerbahçe ile 5 Ocak Pazar günü Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak.

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