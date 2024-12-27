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  • Atalanta bonservisi için düğmeye bastı! Galatasaray'a Nicolo Zaniolo müjdesi
Spor

Atalanta bonservisi için düğmeye bastı! Galatasaray'a Nicolo Zaniolo müjdesi

İtalyan ekibi Atalanta sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo için düğmeye bastı. Serie A ekibi oyuncunun bonservisini almak için kolları sıvadı. İşte detaylar...

Akşam27 Aralık 2024 Cuma 09:21 - Güncelleme:
Atalanta bonservisi için düğmeye bastı! Galatasaray'a Nicolo Zaniolo müjdesi
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Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında 6.4 milyon euro kiralama ücretiyle Atalanta'ya yolladığı Nicolo Zaniolo, 15.5 milyon euro kazandırabilir. İtalyan basınındaki haberlere göre; 17 resmi maçta 3 gol 3 asist yapan 25 yaşındaki futbolcu, performansıyla geçer not aldı. G.Saray'la yapılan sözleşmede şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu var. Ancak kulüp şartlar gerçekleşmese de 15.5 milyon euroyu Zaniolo için ödemeyi düşünüyor. 2023 yılında Zaniolo'yu Aston Villa'ya 5 milyon euroya kiraya gönderen Aslan, bu yıl da kiralama bedelinden 6.4 milyon euro kazanmıştı. Şubat 2023'te 15 milyon euroya Roma'dan G.Saray'a transfer olan İtalyan futbolcu, kendisine ödenen bonservisi bu ücretlerle neredeyse çıkarttı.

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