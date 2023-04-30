Atalanta deplasmandan 3 puan ile döndü

İtalya Serie A 32. hafta maçında Atalanta, deplasmanda Torino ile karşılaştı.

Torino'nun ev sahipliğinde oynanan maı Atalanta 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Zappacosta ve 88. dakikada Duvan Zapata kaydetti. Torino'nun golü 75. dakikada Sanabria'dan geldi.

Teknik Direktör Gasperini ile kavga ettiği iddia edilen milli oyuncu Merih Demiral maçta süre almadı.

Torino ligde 2 maç sonra mağlup oldu. Atalanta ise üst üste 2. galibiyetini elde etti.

Bu sonuçla birlikte Atalanta, puanını 55'e çıkardı. Torino ise 42'de kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Atalanta, Spezia'yı konuk edecek. Torino ise Sampdoria'yı ağırlayacak.