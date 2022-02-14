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Spor

Atalanta evinde Juventus ile yenişemedi

Atalanta, İtalya Serie A'nın 25. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Juventus ile 1-1 berabere kalarak puanını 44 yaptı.

14 Şubat 2022 Pazartesi 00:46 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 00:46
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İtalya Ligi Serie A'da 25. hafta karşılaşmasında Atalanta, Juventus'u ağırladı.

Gewiss Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Atalanta'nın golünü 76. dakikada Malinovsky kaydetti. Juventus'un sayısı 90+2. dakikada Danilo'dan geldi.

Atalanta'da milli futbolcumuz Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Atalanta, 44 puanla 5. sırada yer aldı. Juventus ise 46 puanla 4. sırada yer buldu.

Atalanta, gelecek hafta Fiorentina deplasmanına gidecek. Juventus ise Torino'yu ağırlayacak.

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