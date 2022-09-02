İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Eylül 2022 Cuma / 6 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2439
  • EURO
    18,14
  • ALTIN
    994.825
  • BIST100
    3142.74
Spor

Atalanta evinde rahat kazandı

Atalanta, İtalya Serie A'nın 4. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Torino'yu 3-1 mağlup ederek puanını 10'a yükseltti.

2 Eylül 2022 Cuma 00:31 - Güncelleme:
ABONE OL

Serie A'nın 4. haftasında Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta ile Ivan Juric'in yönetimindeki Torino karşı karşıya geldi.

Gewiss Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazanırken goller, 45+4, 47 ve 84'te Teun Koopmeiners'in ayağından geldi. Hollandalı oyuncu 45+4 ve 84'te attığı golleri penaltıdan kaydetti. Konuk ekip Torino'nun tek golü ise 77'de Nikola Vlasic'in ayağından geldi.

Karşılaşmada Atalanta'da forma giyen Merih Demiral 90 dakika sahada kalırken, Torino'da forma giyen Emirhan İlkhan maçı yedek kulübesinde tamamladı. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu öne sürülen Atalantalı futbolcu Luis Muriel ise yedek kulübesinde başladığı maçta forma şansı bulamadı.

Bu sonuçla beraber Atalanta puanını 10'a yükselterek liderliğe yükselirken, Torino 7'de puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Atalanta deplasmanda Monza'ya konuk olurken, Torino evinde Lecce'yi ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.