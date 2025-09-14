İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2025 Pazar / 22 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,397
  • EURO
    48,6344
  • ALTIN
    4845.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Atalanta evinde rahat kazandı

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Atalanta, sahasında Lecce'yi ağırladı. Gewiss Stadyumu'nda oynanan maçı Atalanta 4-1 kazandı.

HABER MERKEZİ14 Eylül 2025 Pazar 18:15 - Güncelleme:
Atalanta evinde rahat kazandı
ABONE OL

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Atalanta, sahasında Lecce'yi ağırladı.

Gewiss Stadyumu'nda oynanan maçı Atalanta 4-1 kazandı.

Ev sahibi ekipte Giorgio Scalvini 37. dakikada fileleri havalandırdı. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Atalanta devre arasına 1-0 önde girdi.

Atalanta, 51. dakikada Charles De Ketelaere ile farkı 2'ye çıkardı.

Yeni transfer Nicolas Zalewski de boş geçmedi ve 70.dakikada skoru 3-0'a getirdi.

Bergamo ekibinde Charles De Ketelaere tekrar sahneye çıktı ve durumu 4-0 yaptı.

Lecce'nin maçtaki tek golünü 82. dakikada Konan N'diri attı.

Bu gol maçın skorunu belirledi ve ev sahibi ekip, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Atalanta ligdeki ilk galibiyetini aldı ve namağlup olarak 5 puanla 6. sıraya yükseldi. Lecce ise 3. maçında da galibiyetle tanışamadı ve 1 puanla 19. sırada yer aldı.

Atalanta ligin sonraki haftasında Torino deplasmanına çıkacak. Lecce ise evinde Cagliari'yi ağırlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Harmony Kulesi yerle bir oldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.