Atalanta evinde rahat kazandı

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Atalanta, sahasında Lecce'yi ağırladı.

Gewiss Stadyumu'nda oynanan maçı Atalanta 4-1 kazandı.

Ev sahibi ekipte Giorgio Scalvini 37. dakikada fileleri havalandırdı. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Atalanta devre arasına 1-0 önde girdi.

Atalanta, 51. dakikada Charles De Ketelaere ile farkı 2'ye çıkardı.

Yeni transfer Nicolas Zalewski de boş geçmedi ve 70.dakikada skoru 3-0'a getirdi.

Bergamo ekibinde Charles De Ketelaere tekrar sahneye çıktı ve durumu 4-0 yaptı.

Lecce'nin maçtaki tek golünü 82. dakikada Konan N'diri attı.

Bu gol maçın skorunu belirledi ve ev sahibi ekip, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Atalanta ligdeki ilk galibiyetini aldı ve namağlup olarak 5 puanla 6. sıraya yükseldi. Lecce ise 3. maçında da galibiyetle tanışamadı ve 1 puanla 19. sırada yer aldı.

Atalanta ligin sonraki haftasında Torino deplasmanına çıkacak. Lecce ise evinde Cagliari'yi ağırlayacak.