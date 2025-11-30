Atalanta, Fiorentina'yı yenerek kötü seriyi bitirdi

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Atalanta, Fiorentina'yı konuk etti.

New Balance Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Kossonou Olion ve 51. dakikada Ademola Lookman kaydetti.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanın sahibi Atalanta oldu.

Bu sonuçla birlikte 3 maçlık mağlubiyet serisi sonra eren Atalanta, ligde 8 maç sonra ilk kez kazandı. Bu sezon 3. galibiyetini alan Atalanta, 16 puana ulaşarak 11. sıraya yerleşti.

Ligde henüz gaibiyetle tanışamayan Fiorentina ise 6 puanda kaldı ve 19 sırada konumlandı.

Serie A'nın 14. haftasında Atalanta, deplasmanda Hellas Verona ile karşılaşacak. Fiorentina ise Sassuolo'ya konuk olacak.