Spor

Atalanta geriden gelip kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Atalanta, sahasında Club Brugge'yi konuk etti. İtalya'da oynanan mücadeleyi Atalanta, ikinci yarıda bulduğu goller ile 2-1 kazandı.

30 Eylül 2025 Salı 22:44
Atalanta geriden gelip kazandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Atalanta, sahasında Club Brugge'yi konuk etti.

İtalya'da oynanan mücadeleyi Atalanta, ikinci yarıda bulduğu goller ile 2-1 kazandı.

Atalanta'nın karşılaşmadaki golleri 74. dakikada penaltı noktasından Lamar Samardzic ve 87. dakikada Mario Pasalic attı. Club Brugge'ün golü 38. dakikada Christos Tzolis'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Atalanta, ikinci karşılaşmasında ilk 3 puanını elde etti. Club Brugge ise 3 puanda kaldı.

Devler Ligi'nin gelecek haftasında Atalanta, Slavia Praha'yı konuk edecek. Club Brugge, Bayern Münih deplasmanında olacak.

