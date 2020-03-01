Atalanta gol olup yağdı

01 Mart 2020 Pazar22:13 - Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 22:13

Lecce ile Atalanta, İtalya Serie A'nın 26. haftasında karşı karşıya geldi.

Atalanta sahaya Gollini, Roon, Caldara, Palomino, Hateboer, Gosens, Freuler, Pasalic, Gomez, Ilicic ve Zapata ilk 11'i ile çıktı.

Konuk ekip 17. dakikada Giulio Donati (K.K.) ve 22. dakikada Duvan Zapata'nın attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Lecce 29. dakikada Riccardo Saponara ve 39. dakikada Guilio Donati'nin golleriyle skora 2-2'lik eşitliği getirdi ve ilk 45 dakika bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda ise tam bir Atalanta fırtınası vardı. Mavi siyahlı ekip 47. dakikada Josip Ilicic, 54 ve 62. dakikalarda Duvan Zapata, 87. dakikada Luis Muriel ve 90+1. dakikada Ruslan Malinovsky'nin golleriyle sahadan 7-2'lik skorla galip ayrıldı.

DUVAN ZAPATA HAT-TRİCK YAPTI

Atalanta bu sezon üçüncü kez bir maçta 7 gol kaydetti. İtalyan ekip Serie A'nın 9. haftasında konuk ettiği Udinese'yi 7-1, 21. haftada ise deplasmanda Torino'yu 7-0'lık skorlarla mağlup etmişti.

Bu sonucun ardından Atalanta puanını 48'e çıkartırken, Lecce 25 puanda kaldı.