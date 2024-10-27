Atalanta, Hellas Verona'ya gol olup yağdı

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Gian Piero Gasperin'nin ekibi Atalanta evinde Paolo Zanetti'nin yönetimindeki Hellas Verona'yı 6-1 mağlup etti.

Gewiss Stadyumu'nda oynanan maçta Atalanta'nın gollerini 6. dakikada Marten de Roon, 9 ve 58'de Mateo Retegui, 14. dakikada Charles De Ketelaere, 29 ve 34. dakikalarda ise Ademola Lookman kaydetti. Hellas Verona'nın tek golünü ise 42. dakikada Amin Sarr attı.

Atalanta'da Galatasaray'dan kiralanan Nicolo Zaniolo, 62. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Atalanta 16 puana yükselirken, Hellas Verona 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Atalanta evinde Monza'yı konuk ederken, Hellas Verona deplasmanda Lecce ile karşılaşacak.