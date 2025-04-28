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Spor

Atalanta ile Lecce puanları paylaştı

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Atalanta ile Lecce karşı karşıya geldi. Gewiss Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Haber Merkezi28 Nisan 2025 Pazartesi 00:26 - Güncelleme:
Atalanta ile Lecce puanları paylaştı
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İtalya Serie A'nın 34. haftasında Atalanta ile Lecce karşı karşıya geldi.

Gewiss Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Atalanta'nın golünü 29. dakikada Jesper Karlsson penaltıdan kaydederken, Lecce'nin beraberlik sayısı 69. dakikada Mateo Retegui'nin penaltı golüyle geldi.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Atalanta, ligde 3 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Lecce ise ligde üst üste 11. maçında da galibiyetle tanışamadı.

Atalanta puanını 65'e, Lecce ise 27'ye yükseltti.

  • Atalanta vs Lecce
  • Serie A
  • Gewiss Stadyumu

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