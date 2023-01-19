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Spor

Atalanta, İtalya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

İtalya Kupası'nın son 16 turu mücadelesinde Atalanta, evinde konuk ettiği Spezia'yı 5-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

19 Ocak 2023 Perşembe 20:23 - Güncelleme:
Atalanta, İtalya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
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Atalanta, İtalya Kupası son 16 turunda Spezia ile karşı karşıya geldi. Atalanta, karşılaşmayı 5-2'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 10 ve 12. dakikalarda Ademola Lookman, 26. dakikada Hans Hateboer, 72. dakikada Rasmus Hojlund ve 90. dakikada Ethan Ampadu (Kendi kalesine) attı. Spezia'nın golleri ise 14. dakikada Albin Ekdal ve 38. dakikada Daniele Verde'de geldi.

Atalanta'da milli futbolcumuz Merih Demiral, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Hafta sonu ligde de Spezia'yı 8-2 mağlup eden Atalanta, bu sonucun ardından İtalya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Spezia, turnuvaya veda etti.

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