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Spor

Atalanta, Ivan Juric'i açıkladı

Atalanta, Gian Piero Gasperini dönemi sonrası teknik direktörlük koltuğuna Ivan Juric'i getirdiğini açıkladı.

Haber Merkezi6 Haziran 2025 Cuma 20:55 - Güncelleme:
Atalanta, Ivan Juric'i açıkladı
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Serie A ekiplerinden Atalanta'da, Gian Piero Gasperi'nin ayrılığı sonrası teknik direktörlük arayışları son buldu.

İtalyan ekibi, Hırvat teknik adam Ivan Juric'in teknik direktörlük koltuğuna getirildiğini açıkladı

Hırvat çalıştırıcı, Atalanta ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar sürecek olan sözleşmeyi imzaladı.

Atalanta resmi sitesinden yapılan açıklamada; "Percassi ve Pagliuca aileleri ve kulüpteki herkes, Ivan Jurić'in Nerazzurri ailesine katılmasından dolayı kendisine sıcak bir hoş geldin demek istiyor."

Atalanta, yeni teknik direktörünün resmi tanıtımının tarihi ve yeri önümüzdeki günlerde açıklayacak

Ivan Juric, son olarak 2024-2025 sezonunda Southampton'da görev aldı.

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