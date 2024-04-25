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Spor

Atalanta kupada final biletini 4 golle aldı!

Atalanta, İtalya Kupası yarı final rövanşında Fiorentina'yı konuk etti. İlk maçı 1-0 kaybeden ev sahibi ekip seyircisi önünde rakibini 4-1 mağlup ederek finalde Juventus'un rakibi oldu.

25 Nisan 2024 Perşembe 01:19 - Güncelleme:
Atalanta kupada final biletini 4 golle aldı!
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İtalya Kupası yarı final maçında Atalanta, sahasında Fiorentina ile karşılaştı.

Gwiss Stadium'da oynanan maçı Atalanta 4-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Koopmeiners, 75. dakikada Scamacca, 90+5. dakikada Lookman ve 90+8. dakikada Pasalic kaydetti.

Fiorentina'da Milenkovic 53. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

İlk maçı 1-0 kaybeden Atalanta, 4-1'lik skorun ardından adını finale yazdırdı.

Atalanta, finalde 15 Mayıs Çarşamba günü Juventus ile karşı karşıya gelecek.

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