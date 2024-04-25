Atalanta kupada final biletini 4 golle aldı!

İtalya Kupası yarı final maçında Atalanta, sahasında Fiorentina ile karşılaştı.
Gwiss Stadium'da oynanan maçı Atalanta 4-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Koopmeiners, 75. dakikada Scamacca, 90+5. dakikada Lookman ve 90+8. dakikada Pasalic kaydetti.
Fiorentina'da Milenkovic 53. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.
İlk maçı 1-0 kaybeden Atalanta, 4-1'lik skorun ardından adını finale yazdırdı.
Atalanta, finalde 15 Mayıs Çarşamba günü Juventus ile karşı karşıya gelecek.