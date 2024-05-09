Atalanta, Marsilya'yı 4 golle geçerek finale yükseldi

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde 1-1 biten ilk maçın rövanşında Atalanta ile Marsilya karşı karşıya geldi. Gewiss Stadyumu'nda oynanan maçı Atalanta 2-0 kazandı.
Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Ademola Lookman, 52. dakikada Matteo Ruggeri ve 90+5'te Bilal Toure kaydetti.
Bu sonuçla birlikte toplam skorda 4-1 üstünlüğü bulunan Atalanta, Marsilya'yı eleyerek adını finale yazdırdı.
Atalanta'nın finaldeki rakibi Roma'yı eleyen Bayer Leverkusen olacak. Karşılaşma 22 Mayıs'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'de oynanacak.