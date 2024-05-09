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Spor

Atalanta, Marsilya'yı 4 golle geçerek finale yükseldi

Atalanta, UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında konuk ettiği Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek finale yükselen taraf oldu.

9 Mayıs 2024 Perşembe 23:58 - Güncelleme:
Atalanta, Marsilya'yı 4 golle geçerek finale yükseldi
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UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde 1-1 biten ilk maçın rövanşında Atalanta ile Marsilya karşı karşıya geldi. Gewiss Stadyumu'nda oynanan maçı Atalanta 2-0 kazandı.

Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Ademola Lookman, 52. dakikada Matteo Ruggeri ve 90+5'te Bilal Toure kaydetti.

Bu sonuçla birlikte toplam skorda 4-1 üstünlüğü bulunan Atalanta, Marsilya'yı eleyerek adını finale yazdırdı.

Atalanta'nın finaldeki rakibi Roma'yı eleyen Bayer Leverkusen olacak. Karşılaşma 22 Mayıs'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'de oynanacak.

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