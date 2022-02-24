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Spor

Atalanta, Olympiakos'u farklı yenerek tur biletini aldı

Atalanta, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda deplasmanda Olympiakos'u 3-0 yenerek tur biletini aldı.

24 Şubat 2022 Perşembe 23:44 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 23:45
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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile İtalyan ekibi Atalanta karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-1 kazanan Atalanta, rövanşta da 3-0'lık skorla galip geldi ve tur atladı.

Atalanta'ya deplasmanda galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Joakim Maehle, 66 ve 69. dakikada Ruslan Malinovskyi kaydetti.

Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovskyi, gol sevincinde 'Savaşa hayır' mesajı verdi.

Milli futbolcumuz Merih Demiral maça ilk 11'de başladı ve 90. dakikada yerini Giorgio Cittadini'ye bıraktı.

Olympiakos'ta Henry Onyekuru maça ilk 11'de başladı ve 60. dakikada oyundan çıktı. Yerine Mathieu Valbuena oyuna dahil oldu.

Atalanta, Olympiakos engelini geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.

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