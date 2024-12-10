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Spor

Atalanta-Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda? Gözler Arda Güler'de! İşte Atalanta-Real Madrid muhtemel 11'ler

Atalanta ve Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi 6. Hafta mücadelesi kapsamında karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi ekranları başında canlı izlemek isteyen futbolseverler, 'Atalanta-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorularına yanıt arıyor. Karşılaşma öncesi her iki takımın da muhtemel 11'i belli oldu. Buna göre; Arda Güler Atlanta maçında oynayacak mı? İşte Atalanta-Real Madrid maçının muhtemel 11'leri

10 Aralık 2024 Salı 14:10 - Güncelleme:
Atalanta-Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda? Gözler Arda Güler'de! İşte Atalanta-Real Madrid muhtemel 11'ler
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Atalanta-Real Madrid maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu sezon Devler Ligi'nde iyi bir performans sergileyen Atalanta, güçlü rakibi Real Madrid'i mağlup etmeyi hedefliyor. Müsabakayı canlı izlemek isteyen futbolseverler ise yayın bilgilerini sorguluyor. Atalanta deplasmanında Arda Güler'in muhtemel 11'lerde yer alıp almadığıysa merak edilen diğer bir konu. Atalanta-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler

ATALANTA-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Avrupa futbolunun devleri, Şampiyonlar Ligi heyecanı için sahaya çıkıyor. Atalanta-Real Madrid maçı, 10 Aralık Salı günü saat 23:00'te başlayacak.

Atalanta - Real Madrid maçı, TRT'nin dijital platformu Tabii Spor ekranından canlı olarak yayınlanacak.

ARDA GÜLER'E BÜYÜK SORUMLULUK

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, gözlerin üzerinde olduğu bir isim. Girona maçında kaydettiği sezonun ilk golüyle özgüven kazanan Arda, Atalanta karşısında takımının hücum hattında önemli bir rol oynayabilir. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin, Rodrygo'nun dalgalı performansı nedeniyle Arda'ya ilk 11'de yer vermesi bekleniyor.

ATALANTA-REAL MADRİD MUHTEMEL 11'LER

ATALANTA: Carnesecchi - Scalvini, Djimsiti, Hien - Bellanova, De Roon, Pasalic, Ederson, Ruggeri - Lookman, De Ketelaere.

REAL MADRİD: Courtois - Vazquez, Asencio, Rudiger, Garcia - Valverde, Bellingham, Modric - Rodrygo, Mbappe, Vinicius Jr.

ATALANTA - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE

TRT Tabii dijital platformu için internet sitesine tıklayarak ve mail ile üye olarak izleyebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak kaydınızı oluşturabilirsiniz.

NAMAĞLUP ATALANTA

Gasperini'nin yönetimindeki Atalanta, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yenilgi yüzü görmedi. Lookman, Ketelaere, Retegui ve Bellanova gibi etkili isimlerden oluşan İtalyan ekibi, namağlup unvanını koruyarak liderlik iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

REAL MADRİD'DE PLAY-OFF HEDEFİ

Şampiyonlar Ligi formatında ilk 24 sırada yer almak için mücadele eden Real Madrid, Atalanta deplasmanında hata yapma lüksüne sahip değil. Teknik ekip, özellikle hücum hattındaki Mbappé, Brahim Díaz ve Arda üçlüsüne güveniyor. İkinci yarıda ise Vini Jr. ve Rodrygo gibi yıldızların oyuna dahil olması bekleniyor.

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