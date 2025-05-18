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Spor

Atalanta son nefeste kazandı

İtalya Serie A'nın 37. haftasında Genoa, sahasında Atalanta ile karşı karşıya geldi. Luigi Ferraris'te oynanan maçı Atalanta 3-2'lik skorla kazandı.

Haber Merkezi18 Mayıs 2025 Pazar 00:14 - Güncelleme:
Atalanta son nefeste kazandı
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İtalya Serie A'nın 37. haftasında Genoa, sahasında Atalanta ile karşı karşıya geldi. Luigi Ferraris'te oynanan maçı Atalanta 3-2'lik skorla kazandı.

Genoa, 37. dakikada Andrea Pinamonti ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Atalanta'da Ibrahim Sulemana, 47. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Ev sahibi Genoa, 58. dakikada Pinamonti'nin attığı golle bu kez 2-1 öne geçti. Atalanta, Daniel Maldini'nin 63. dakikada attığı golle 2-2'yi buldu.

Atalanta, 89. dakikada Mateo Retegui'nin attığı golle maçı 3-2 kazandı.

Genoa'da Beşiktaş'tan kiralanan Jean Onana, 67. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Atalanta, 74 puana yükseldi. Genoa, 40 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Atalanta, sahasında Parma'yı konuk edecek. Genoa, Bologna deplasmanına gidecek.

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