İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2025 Salı / 22 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6286
  • EURO
    37,1627
  • ALTIN
    3139.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Atalanta, Sturm Graz'ı farklı geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atalanta, Sturm Graz'ı 5-0'lık skorla mağlup etti. Atalanta'nın golleri; 12. dakikada Mateo Retegui, 58. dakikada Mario Pasalic, 63. dakikada De Ketelaere, 90. dakikada Ademola Lookman ve 90+4. dakikada Marco Brescianini'den geldi.

Haber Merkezi21 Ocak 2025 Salı 23:24 - Güncelleme:
Atalanta, Sturm Graz'ı farklı geçti
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atalanta ile Sturm Graz karşı karşıya geldi.

Gewiss Stadyumu'nda oynanan maçta Atalanta, Sturm Graz'ı 5-0'lık skorla mağlup etti.

Atalanta'nın golleri; 12. dakikada Mateo Retegui, 58. dakikada Mario Pasalic, 63. dakikada De Ketelaere, 90. dakikada Ademola Lookman ve 90+4. dakikada Marco Brescianini'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Atalanta, Şampiyonlar Ligi'nde 14 puan toplayarak maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Sturm Graz ise 3 puanla 30. sırada bulunuyor.

Atalanta, Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasının son haftasında Barcelona deplasmanına gidecek.

Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi kesin olan Sturm Graz ise son haftada evinde Leipzig ile mücadele edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.