Atalanta Villarreal deplasmanından puanı kopardı

15 Eylül 2021 Çarşamba 00:35 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 00:35

Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk hafta maçında İspanyol temsilcisi Villarreal, evinde İtalyan Atalanta'yı konuk etti. Ceramica Stadı'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan karşılaşma 2-2 sona erdi.

Atalanta, 6. dakikada Freuler'in attığı golle öne geçerken, Villarreal'e üstünlüğü getiren golleri 39. dakikada Trigueros ve 73. dakikada yeni transfer Danjuma kaydetti. Atalanta'da 83. dakikada sahneye çıkan Gosens, takımına 1 puanı getiren isim oldu. Öte yandan Villarreal'de Coquelin, eşitliğin hemen ardından 84. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Atalanta'da milli oyuncumuz Merih Demiral, yedek kulübesinde başladığı maçta 61. dakikada Djimsiti'nin yerine oyuna dahil oldu.

Grubun 2. haftasında Villarreal, Manchester United deplasmanına gidecekken, Atalanta ise evinde Young Boys'u konuk edecek.

İLK MAÇ SONUNDA F GRUBU

(3) Young Boys

(1) Atalanta

(1) Villarreal

(0) Manchester United