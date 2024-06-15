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Spor

Atalanta, Zaniolo için teklifini değişiyor

Bir süredir Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo ile ilgilenen Çizme ekibi Atalanta, Cimbom'a yeni bir transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor.

15 Haziran 2024 Cumartesi 16:46 - Güncelleme:
Atalanta, Zaniolo için teklifini değişiyor
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Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo için Atalanta yeni bir teklif yapmaya daha hazırlanıyor.

KİRALIK TEKLİFİ YAPILACAK

Rudy Galetti'nin haberine göre Charles De Keteleare'nin bonservisini alan Atalanta, Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yapmaya hazırlanıyor.

Haberin detaylarında ise Galatasaray'ın şu an için sadece bonservisiyle göndermek istediği ancak zorunlu satın alma opsiyonuna da sıcak baktığı söylendi.

39 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 39 resmi maça çıkan Nicolo Zaniolo bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı sağladı.

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