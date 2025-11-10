İSTANBUL 22°C / 14°C
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Atalanta'da Ivan Juric dönemi sona erdi
Spor

Atalanta'da Ivan Juric dönemi sona erdi

Atalanta, Sassuolo mağlubiyetinin ardından Ivan Juric'in görevine son verildiğini duyurdu.

HABER MERKEZİ10 Kasım 2025 Pazartesi 18:35 - Güncelleme:
İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da ayrılık kararı alındı.

Gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre Atalanta, teknik direktör Ivan Juric'in görevine son verdi.

Atalanta, bu sezon ligde 11 maçta 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 13 puanla 11. sırada bulunuyor. İtalyan ekibi, son olarak evinde Sassuolo'ya 3-0 mağlup olmuştu.

Atalanta, Ivan Juric teknik direktörlüğünde Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 7 puan toplamıştı.

Hırvat teknik adam, sezon başında kulüpte uzun yıllardır görev yapan Gian Piero Gasperini'nin yerine göreve gelmişti.

