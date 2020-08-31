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Spor

Atalanta'da koronavirüs şoku!

İtalya Seri A ekiplerinden Atalanta'da üç oyuncunun yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

AA31 Ağustos 2020 Pazartesi 19:40 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 19:40
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ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Atalanta, üç oyuncusunda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığını bildirdi.

Kulübün açıklamasında, bugün yeni sezon hazırlıkları için takım tesislerinde bir araya gelen oyunculara daha önce Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.

Test sonuçları pozitif çıkan ancak herhangi bir belirti göstermeyen üç oyuncunun isimleri açıklanmazken, oyuncuların izolasyon altına alındığı ifade edildi.

Atalanta, geçen sezon ligde 98 gol atarak en golcü takım olurken, 2019-2020 sezonunu 78 puanla 3. sırada tamamlamıştı.


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