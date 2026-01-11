Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Ademola Lookman için girişimlerine devam ediyor.

İtalyan medyasından "Sport Mediaset"te yer alan habere göre; sarı-lacivertli yönetim, Nijeryalı yıldızın menajeriyle görüştü.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Haberin içeriğinde; Fenerbahçe'nin Lookman'a senelik net 9 milyon euro maaş önerdiği ve menajeri ile prensip anlaşmasına vardığı bilgisi yer aldı.

Fenerbahçeli yetkililer, önümüzdeki günlerde Atalanta ile de masaya oturacak. Çizme basınının iddiasına göre; sarı-lacivertliler, Lookman için mavi-siyahlılara tam 40 milyon euro bonservis bedeli önerecek. İtalyanlar, Atalanta'nın bu teklifi değerlendirmeye alacağını ileri sürüldü.

ATALANTA'DAN CEVAP

Atalanta CEO'su Lucas Percassi, Lookman ile ilgili çıkan Fenerbahçe haberlerini değerlendirdi.

Percassi, görüşmelerin henüz tamamlanmadığını ifade etti.

Ligde Torino ile oynanan maç öncesinde konuşan Percassi, Lookman için Fenerbahçe ile görüşmeler için gelen Türkçe öğrenip öğrenmediğine yönelik sorunun ardından şakayla karışık, "Henüz Türkçe öğrenmedim." yanıtını verdi.

Atalanta forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan 28 yaşındaki Lookman, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.