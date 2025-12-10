İSTANBUL 13°C / 8°C
Spor

Atalanta'dan Chelsea'ye karşı kritik galibiyet

Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea karşısında ilk yarıyı geride kapatan Atalanta, Scamacca ve De Ketelaere'nin golleriyle maçı 2-1 kazandı.

HABER MERKEZİ10 Aralık 2025 Çarşamba 01:21 - Güncelleme:
Atalanta'dan Chelsea'ye karşı kritik galibiyet
Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile Chelsea karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Atalanta oldu.

Chelsea'nin golünü 25. dakikada Joao Pedro kaydetti.

Atalanta'nın golleri 55. dakikada Gianluca Scamacca ve 83. dakikada Charles De Ketelaere'den geldi.

Ev sahibi Atalanta'da maça ilk 11'de başlayan Ademola Lookman 87 dkaika sahada kaldı.

Bu galibiyetin ardından Atalanta puanını 13'e yükseltti. Chelsea 10 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'ne bir sonraki hafta Atalanta, Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Chelsea, Pafos'u konuk edecek.

