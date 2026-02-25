İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2026 Çarşamba / 9 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8701
  • EURO
    51,8385
  • ALTIN
    7336.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Atalanta'dan Dortmund'a tarihi geri dönüş
Spor

Atalanta'dan Dortmund'a tarihi geri dönüş

İlk maçı 2-0 kaybeden Atalanta, sahasında Borussia Dortmund'u 4-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

AA25 Şubat 2026 Çarşamba 22:55 - Güncelleme:
Atalanta'dan Dortmund'a tarihi geri dönüş
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçında Atalanta, Borussia Dortmund'u uzatmalarda bulduğu penaltı golüyle eledi.

Bergamo Stadı'nda oynanan karşılaşmada Atalanta, 5. dakikada Gianluca Scamacca ile öne geçti.

Ev sahibi ekip, 45. dakikada Davide Zappacosta ve 57. dakikada Mario Pasalic'in attığı gollerle skoru 3-0 yaparken Borussia Dortmund 75. dakikada Karim Adeyemi ile farkı ikiye indirdi: 3-1.

90+8'de Lazar Samardzic'in attığı penaltı golüyle maçı 4-1 kazanan İtalyan ekibi, adını son 16'ya yazdırdı.

Alman ekibinde, penaltıya sebep olan Ramy Bensebaini ve saha kenarında hakemin penaltı kararına itiraz eden Nico Schlotterbeck kırmızı kart gördü.

Borussia Dortmund, evindeki ilk maçı 2-0 kazanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

CHP'li belediyenin ihmali pes dedirtti: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.