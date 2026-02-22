İSTANBUL 6°C / 4°C
  Atalanta'dan geri dönüş: Napoli'yi mağlup etti
Spor

Atalanta'dan geri dönüş: Napoli'yi mağlup etti

Serie A'nın 26. haftasında Atalanta, geriye düştüğü maçta Pasalic ve Samardzic'in golleriyle Napoli'yi 2-1 yendi.

22 Şubat 2026 Pazar 19:05
Atalanta'dan geri dönüş: Napoli'yi mağlup etti
İtalya Serie A'nın 26. haftasında Atalanta ile Napoli karşı karşıya geldi. New Balance Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Atalanta 2-1'lik skorla kazandı.

Konuk ekip Napoli, 18. dakikada Sam Beukama'nın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı.

Atalanta, 61. dakikada Mario Pasalic'in attığı golle eşitliği sağladı. Lazar Samardzic, 81'de Atalanta'ya galibiyeti getiren golü attı.

Ligde oynadığı son 9 maçta yenilmeyen Atalanta, puanını 45'e çıkardı. Son 2 maçında 5 puan bırakan Napoli ise 50 puanda kaldı ve lider Inter'in 14 puan gerisinde kaldı.

Atalanta, gelecek hafta Sassuolo deplasmanına gidecek. Napoli ise Hellas Verona'ya konuk olacak.

