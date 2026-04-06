İSTANBUL 20°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,591
  • EURO
    51,5065
  • ALTIN
    6691.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Atalanta'dan Lecce deplasmanında net galibiyet
Spor

Atalanta'dan Lecce deplasmanında net galibiyet

Atalanta, Serie A'nın 31. haftasında Lecce deplasmanında 3-0 kazanarak Avrupa yarışındaki iddiasını sürdürdü.

6 Nisan 2026 Pazartesi 18:05
Atalanta'dan Lecce deplasmanında net galibiyet
ABONE OL

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Lecce ile Atalanya kozlarını paylaştı.

Stadio Via del Mare'de oynanan müsabakayı Atalanta 3-0 kazandı.

Bergamo ekibine galibiyeti getiren golleri; 29. dakikada Giorgio Scalvini, 59. dakikada Nikola Krstovic ve 73. dakikada Giacomo Raspadori kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Atalanta puanını 53'e yükselterek 6. sıradaki Roma'nın 1 puan gerisinde Avrupa iddiasını sürdürmeye devam etti.

Ev sahibi Lecce ise 27 puanla ateş hattında kaldı.

GELECEK MAÇLARI

Atalanta gelecek hafta sahasında Kenan Yıldız'lı Juventus'u ağırlayacak.

Lecce ise deplasmanda Bologna'ya konuk olacak.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.