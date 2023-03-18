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Spor

Atalanta'nın galibiyet hasreti sona erdi

Atalanta, İtalya Serie A'nın 27. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Empoli'yi 2-1 mağlup ederek puanını 45'e yükseltti.

18 Mart 2023 Cumartesi 00:53 - Güncelleme:
Atalanta'nın galibiyet hasreti sona erdi
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Serie A'nın 27. hafta mücadelesinde Atalanta, sahasında Empoli'yi konuk etti.

Gewiss Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip Atalanta 2-1 kazanarak haftayı üç puanla kapatan taraf oldu.

Konuk ekip Empoli, 44. dakikada Ebuehi'nin golüyle ilk yarıyı önde kapatırken 58. dakikada de Roon'un golüyle Atalanta ile arasındaki farkı bire indi. Maçın son bölümlerine girilirken 86. dakikada Hojlund'un golü Atalanta'ya üstünlüğü getirerek 3 puanı da getirmeyi başardı.

Öte yandan Milli oyuncumuz Merih Demiral, 89. dakikada oyuna dahil olarak görev yaptı.

Bu sonuçla Atalanta 45 puana yükselirken Empoli ise 28 puanda kaldı.

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