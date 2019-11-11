Atatürk tişörtü ile sahaya çıktılar

Bordo-Mavililer Atatürk fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle sahaya çıkarken, konuk Alanyaspor’un formasının kol bölümünde Atatürk ve Türk bayrağı baskısı yer aldı. Stat hoparlöründen Atatürk’ün sevdiği “Vardar Ovası” şarkısı çalındı. Bu arada “Örgümüzü aldık geldik, sana gönlümüzü verdik” projesi kapsamında 40 kadın yöresel el sanatlarını tribünde işledi.