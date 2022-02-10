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Spor

Ateş hattında kurtulmak isteyen Bursaspor'un rakibi Samsunspor

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bursaspor, Play-off barajının dışında kalan ve tekrar üst sıralara tırmanmak isteyen Samsunspor'a konuk olacak.

IHA10 Şubat 2022 Perşembe 12:34 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 12:34
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Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak olan mücadelenin başlama saati ise 19.00.

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Bursaspor yarın deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. İki takım arasındaki kritik maçı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Arslan'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mehmet Ali Akkor yapacak. Dördüncü hakem ise Ayberk Demirbaş olacak. Ateş hattında kurtulmak isteyen Bursaspor mutlaka galibiyet için sahaya çıkacak. Play-off barajının dışında kalan Samsunspor ise tekrar üst sıralara tırmanmak istiyor.

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