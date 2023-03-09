Ateş hattındaki Altınordu'yu yeni transferleri de kurtaramadı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, ligde alınan kötü sonuçlardan sonra çareyi ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmekte buldu. Transfer döneminin açılmasıyla birlikte kırmızı-lacivertli takım kadrosuna Emirhan Aydoğan, Erdem Gökçe, Selim Ay, Metehan Mimaroğlu, Ali Özgün, Recep Aydın, Hüsamettin Yener ve Kerim Alıcı'yı kadrosuna kattı. Yeni transferlerden birçoğunun takıma katılmasından sonra 5 maça çıkan İzmir temsilcisi, bu süreçte 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 18. sıraya kadar geriledi.

Altınordu, ligde bu hafta 12 Mart Pazar günü şampiyonluk mücadelesi veren Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak.