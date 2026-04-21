Athletic Bilbao, derbide 3 puanı tek golle aldı

Athletic Bilbao, İspanya La Liga'nın 33. haftasında San Mames'te oynanan Bask derbisinde Osasuna'yı 1-0 mağlup etmeyi başardı.

HABER MERKEZİ21 Nisan 2026 Salı 22:18
İspanya La Liga'nın 33. haftasında Athletic Bilbao, Bask derbisinde evinde Osasuna'yı ağırladı.

Ev sahibi ekip maçı 1-0 kazandı.

Bilbao temsilcisinin tek golü 16. dakikada Gorka Guruzeta kaydetti.

Osasuna, 57. dakikada Ante Budimir ile penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Athletic Bilbao'da Mikel Juaregizar, 90+1. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Athletic Bilbao puanını 41 yaptı. Osasuna ise 39 puanla 10. sırada kendine yer buldu.

BİR SONRAKİ MAÇLARI

Athletic Bilbao, 25 Nisan'da Atletico Madrid'e konuk olacak. Osasuna ise 26 Nisan'da Sevilla'yı evinde ağırlayacak.

