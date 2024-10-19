Athletic Bilbao evinde farka gitti

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakibi olan Athletic Bilbao, İspanya LaLiga'nın 10. haftasında Espanyol'u konuk etti. San Mames Barria Stadı'nda oynanan maç ev sahibi takımın 4-1'lik üstünlüğüyle noktalandı.

INAKI WILLIAMS'TAN DUBLE

Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren goller 6. dakikada Dani Vivian, 28 ve 30. dakikalarda Inaki Williams ve 55. dakikada Alex Berenguer'den geldi. Espanyol'un tek golünü 90+2'de Alvaro Tejero attı.

Bask ekibi bu sonuçla LaLiga'daki puanını 17'ye çıkardı ve 4. sırada yer aldı. 10 puanda kalan Espanyol ise 14. basamakta bulunuyor.

Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi'nde 11 Aralık'ta Fenerbahçe'ye, 22 Ocak'ta ise Beşiktaş'a konuk olacak.