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Spor

Athletic Bilbao, Granada'ya diş geçiremedi!

La Liga'nın 32. haftasında Athletic Bilbao ile Granada 1-1 berabere kaldı.

20 Nisan 2024 Cumartesi 00:44 - Güncelleme:
Athletic Bilbao, Granada'ya diş geçiremedi!
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La Liga 32. hafta maçında Athletic Bilbao ile Granada karşı karşıya geldi. San Mames Barria'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmada Granada, 6. dakikada Inaki Williams'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Athletic Bilbao'da Gorka Guruzeta, 24. dakikada skoru eşitledi. Maçta Bilbao baskısını sürdürse de başka gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi hedefini sürdüren Bilbao, puanını 58 yaptı. Granada ise 18 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki maçında Bilbao, Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Granada, sahasında Osasuna'yı ağırlayacak.

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